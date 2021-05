Governo chinês autoriza três filhos por casal

A decisão foi tomada esta segunda-feira durante uma reunião do Partido Comunista da China. O objetivo das autoridades chinesas é evitar uma crise demográfica.

Na China, cada casal vai poder ter até três crianças no agregado familiar. A notícia é avançada pela agência noticiosa estatal chinesa, Xinhua, como sendo a mais recente medida na tentativa de suavizar as políticas de planeamento familiar existentes no país. Tudo para que possa ser evitada uma crise demográfica, devido ao envelhecimento da população que, à data de hoje, é de 1444 milhões de pessoas.