A Organização das Nações Unidas (ONU) distinguiu esta quinta-feira os militares do Exército e da Força Aérea portuguesa com a Medalha das Nações Unidas. A condecoração à 4ª Força Nacional Destacada pela organização acontece a menos de um mês do seu regresso a Portugal.









Na cerimónia, o Comandante da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) Tenente-General Balla Keita agradeceu o "excelente desempenho, profissionalismo e dedicação dos militares portugueses na condução das operações militares realizadas". O Tenente-General enalteceu ainda as ações de combate de militares portugueses, especialmente de paraquedistas, "decisivos para a proteção das populações e para o fortalecimento do diálogo político para a paz".



No seu discurso aos militares, o Comandante das forças militares portuguesas, Tenente-Coronel Verdelho Fontoura, relembrou "o espírito de corpo e de sacrifício necessário para o cumprimento de uma missão de paz, a complexidade das operações devido ao ambiente incerto em que estas decorreram e, por fim, reforçou o enorme orgulho e privilégio que tem em comandar os melhores soldados da Pátria", indica o comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas.

O atual contingente português na República Centro-Africana contém um total de 180 militares, a maioria tropas especiais paraquedistas do 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista de Aveiro aos quais se juntam três controladores aéreos avançados da Força Aérea e militares de outras unidades do Exército. Este irá terminar a sua missão no próximo dia 11 de março, regressando a Portugal e sendo substituída por um novo Regimento de Comandos, que irá assumir funções de Força de Reação Rápida durante mais seis meses no país.