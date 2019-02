"Decidi (que) no sul da Venezuela (...) a partir das 20:00 de hoje (00:00 de sexta-feira em Lisboa) (...) fica encerrada total e absolutamente, até nova ordem, a fronteira terrestre com o Brasil", anunciou Maduro numa reunião com militares no forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.

Maduro afirmou que a deposição de mantimentos para a Venezuela na cidade fronteiriça da Colômbia, Cúcuta, era uma "provocação" e que os planos da oposição são um "truque barato" que visam enfraquecer o seu regime.



Entretanto, Juan Guaidó iniciou esta quinta-feira uma viagem de 800 quilómetros pela fronteira da Colômbia, onde irá pressionar o governo venezuelano para a entrada da ajuda humanitária.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou esta quinta-feira que o governo está a considerar fechar a fronteira venezuelana com a Colômbia e que irá fechar a fronteira com o Brasil, de maneira a impedir a entrada de ajuda humanitária oferecida pelos EUA após pedidos do auto-proclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.