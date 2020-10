Numa altura em que os palestinianos lutam contra níveis de pobreza nunca antes vividos, as pessoas em Gaza estão a vasculhar caixotes para encontrar comida no meio do lixo. Segundo a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA, na sigla em inglês), não só em Gaza mas no Líbano, Síria e Jordânia há refugiados palestinianos a sofrer cada vez mais por causa da pandemia de Covid-19.

"Há desespero e falta de esperança", assegurou o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, em entrevista citada pelo Guardian. "Em Gaza, as pessoas procuram comida no lixo. Mais pessoas lutam para conseguir providenciar uma ou duas refeições por dia às famílias".

Lazzarini, nomeado comissário geral da UNRWA em abril deste ano, lidera a organização num momento de crise que se agravou com a perda, em 2018, do seu maior financiador, os Estados Unidos.

"Estamos constantemente em modo de crise no que toca ao dinheiro. A UNRWA está constantemente a ficar sem dinheiro", explicou Philippe Lazzarini, defendendo que a organização, que apoia cerca de 5,6 milhões de palestinianos, precisa de um financiamento estável.

Com um défice orçamental anual de mais de 100 milhões de libras, a organização que conta com cerca de 30 mil trabalhadores nunca fica a mais de quatro ou cinco semanas de esgotar os fundos disponíveis. "É perturbador", afirmou o comissário-geral.



Em 2017, os Estados Unidos deram àquela agência das Nações Unidas 360 mil dólares. No ano seguinte a UNRWA recebeu apenas 60 milhões e os apoios ficaram por aí. Em 2019 nada foi recebido e o mesmo aconteceu, até à data, este ano. O presidente norte-americano defendeu em janeiro de 2018 que os palestinianos deveriam voltar às negociações de paz com Israel para receber qualquer apoio monetário.

A juntar às dificuldades que organização enfrenta, a pandemia do novo coronavírus veio trazer mais desgraça, atacando os campos de refugiados do Médio Oriente.