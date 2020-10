Donald Trump já testou negativo à Covid-19 por mais do que uma vez

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já testou negativo à Covid-19 durante dias consecutivos e abandonou esta segunda-feira a Casa Branca, em Washington D.C., para se deslocar até à Flórida, onde fará o seu primeiro evento de campanha para as presidenciais de 3 de novembro desde que revelou ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, a 2 de outubro.





A garantia de recuperação total da Covid-19 foi deixada pelo médico da Casa Branca, Sean Conley, que indicou ainda que análises revelaram que Trump não mostrou replicação viral do novo coronavírus, o que quer dizer que não é capaz de contagiar outras pessoas com o vírus.O presidente dos EUA viajou esta segunda-feira até à Flórida, mas não apresentou qualquer máscara ao entrar no avião que o transportou.No domingo, Trump afirmou à Fox News que não tinha mais a Covid-19 e que não seria um risco de transmissão do vírus. O presidente norte-americano afirmou ainda que testes mostravam que seria possível voltar à sua campanha sem correr o risco de infetar outros com o novo coronavírus. Os seus médicos tinham indicado no sábado que Trump não era um risco de transmissão mas não revelaram se havia testado negativo para o vírus."Passei o teste mais difícil, os mais difíceis critérios e estou em grande forma", disse o presidente dos EUA à Fox News. "Parece que sou imune. Agora posso sair da cave."