O projecto de lei que define a proibição de telemóveis em escolas públicas em França foi esta quinta-feira aprovado em parlamento. As "medidas de desintoxicação" propostas pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, prevêem a diminuição das distracções em salas de aula e a redução de casos de bullying.

Blanquer chamou-lhe de "lei do século XXI, uma lei para abordar a revolução digital". "É um sinal da aposta feita para o futuro da sociedade francesa. Ser aberto às tecnologias não significa que temos de aceitar todos os seus usos", declarou o ministro francês no parlamento.

A medida estava incluída no plano eleitoral do presidente francês, Emmanuel Macron, e irá passar a ser cumprida já a partir do próximo ano lectivo francês, que se inicia em Setembro. De acordo com a lei aprovada, em França, acima de 90% das crianças com 12 anos ou mais têm um telemóvel.

Apoiantes da lei afirmam ainda que o uso de smartphones entre jovens e crianças tem piorado os casos de cyber-bullying e facilitado o acesso a pornografia, além de dificultar a habilidade de crianças interagir socialmente. Outras justificações negativas dadas pelo ministro para a lei ser aprovada incluíam a obsessão cada vez mais comum com marcas de vestuário e o perigo de roubo dos telemóveis.