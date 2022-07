Odessa: Número de mortes sobe para 21 depois de ataque russo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Perto do porto de Odessa, junto ao Mar Negro, enquanto centenas de pessoas dormiam, as tropas russas atacaram com mísseis um prédio residencial. As autoridades avançam que pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo uma criança de 12 anos.



REUTERS / Emergency Services of Ukraine

O ataque ocorreu perto da uma da manhã, na madrugada desta sexta-feira, depois dos militares de Putin abandonarem a Ilha das Serpentes. O ataque deixou o edifício de nove andares, onde moravam cerca de 152 pessoas, completamente destruído e afetou também a sua periferia.

Depois do incidente, vários populares que residiam em Serhiivka decidiram colaborar com os militares e revistaram toda a zona envolvente ao ataque à procura de pessoas que pudessem estar soterradas nos escombros.

"Viemos para o local, avaliámos a situação com os socorristas e os moradores locais, e ajudamos aqueles que sobreviveram. Os que infelizmente morreram tiveram de ser carregados", contou Oleksandr Abramov, morador na zona afetada, à Reuters.

O Kremlin continua a negar ter como alvo civis, mas este incidente ocorre apenas quatro dias depois de as tropas russas terem bombardeado um supermercado lotado de pessoas, onde 19 acabaram por morrer.

Kiev acusa Moscovo de, nos últimos dias, ter aumentado de forma drástica os ataques sobre civis em zonas longe da frente da linha de batalha porém, a Rússia garante que apenas está a escolher lugares estratégicos de combate.





