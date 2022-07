A Coreia do Norte acusa ativistas sul-coreanos de enviarem covid-19 pelo ar. OMS e Coreia do Sul asseguram que seria impossível fazê-lo.

Coreia do Norte diz que covid-19 chegou em balões lançados na Coreia do Sul

A Coreia do Norte acusou críticos do regime de terem causado um surto de covid-19 no país a partir da Coreia do Sul. E como é que, alegadamente, o fizeram? Enviando balões infetados com o vírus.