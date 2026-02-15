Sábado – Pense por si

Obama comenta publicação de Trump em que surge como macaco: "Espetáculo de palhaços"

Antigo presidente não tem dúvidas de que os padrões políticos no país estão "em colapso".

Barack Obama comentou pela primeira vez o vídeo que Donald Trump partilhou na sua rede social 'Truth Social', em que o ex-presidente dos Estados Unidos e a mulher, Michelle Obama, surgem como macacos. O republicano considerou no 'podcast' do comentador político de esquerda, Brian Tyler Cohen, que os padrões políticos no país estão "em colapso".

Sem nunca referir o nome de Donald Trump, o antigo líder dos Estados Unidos, que governou entre 2009 e 2017, tendo sido o primeiro afro-americano a ocupar o cargo, fala num "espetáculo de palhaços".

"Antes de mais, penso que é importante reconhecer que a maioria do povo norte-americano considera este comportamento profundamente preocupante", referiu Obama. "É verdade que chama a atenção. É verdade que é uma distração... Encontra-se pessoas que ainda acreditam na decência, na cortesia, na bondade, mas depois há esta espécie de espetáculo de palhaços a acontecer nas redes sociais e na televisão."

A publicação de Trump mereceu duras críticas por parte de vários setores da sociedade norte-americana, pelo seu teor racial. De início a Casa Branca tentou minimizar a questão, com a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, a justificar a publicação como uma mera encenação.

"É um vídeo viral da internet que retrata o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão. Por favor, parem com esta falsa indignação e noticiem algo que realmente importa para o público norte-americano", referiu Leavitt aos jornalistas.

Mais tarde, um funcionário da Casa Branca deu uma explicação mais séria, afirmando: "Um membro do pessoal da Casa Branca fez a publicação por engano. Já foi removida".

