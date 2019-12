Número de vítimas do vulcão Whakaari sobe para 19

O número de mortos devido à erupção do vulcão Whakaari, na Nova Zelândia, no início do mês subiu para 19, indicou a polícia local depois de uma pessoa ter morrido no hospital de Auckland na noite deste domingo.

No dia em que aconteceu a erupção, a 9 de dezembro, 47 pessoas estavam de visita à White Island quando a atividade vulcânica começou. Inicialmente foram registadas 13 mortes e mais de duas dezenas de pessoas tiveram de hospitalizadas com queimaduras. Esta é a sexta vítima a morrer em hospitais depois da erupção.

Dois dos corpos não foram ainda encontrados pelas autoridades neozelandesas, com as mesmas a acreditarem que estes tenham sido colhidos pelo mar após a erupção.