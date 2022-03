Arame farpado e cocktail molotov. Como os civis travam exército russo na Ucrânia

O Estado Maior das Forças Armadas ucraniano partilhou, através do Twitter, uma infografia com instruções sobre como desativar veículos militares russos.

Depois do apelo feito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que todos os ucranianos com instrução militar se alistassem para fazer parte da força de defesa do País, o Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia procura agora uma contribuição mais alargada da população civil.