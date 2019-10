Moreno. Os grupos indígenas do Equador representam um quarto dos 17,3 milhões de habitantes do país.





De um dia para o outro a gasolina passou de custar 1,85 dólares por galão (menos de quatro litros) a custar 2,30 e o gasóleo passou de 1,08 dólares para 2,27 dólares, levando milhares para as ruas.

O plano de austeridade é necessário para reduzir o défice fiscal. O FMI disponibilizou um crédito de 4209 milhões de dólares ao governo equatoriano nos próximos três anos

O governo do Equador denunciou uma tentativa de derrube da ordem democrática naquele país. Durante o decorrer da última semana, o exército esteve nas ruas para disseminar as manifestações de protesto contra o fim dos subsídios ao combustível, que fizeram disparar os preços daquel produto e aumentou a indignação pública. Esta segunda-feira o governo e o movimento indígena - que liderava os protestos - chegaram a um acordo para revogar um decreto que eliminava o subsídio ao combustível e que levou a uma onda de protestos por todo o país."Como resultado do diálogo, o Decreto 883 fica sem efeito, e é criada uma comissão para preparar um novo decreto", anunciou o coordenador da ONU no Equador, Arnaud Peral, após várias horas de diálogo entre as partes nos arredores de Quito. O acordo foi mediado pela a ONU e pela Conferência Episcopal do Equador.O presidente Lenín Moreno declarou o estado de sítio e enviou as tropas para as ruas de forma a conseguir impor o recolher obrigatório. O estado de sítio foi declarado em resposta a uma série de manifestações do movimento indígena e que duram há mais de dez dias. O movimento indígena lançou estas manifestações na sequência da apresentação de medidas de austerirade impostas pelo Governo de LenínTudo começou há duas semanas quando foram anunciadas uma série de medidas de austeridade pelo governo de Lenín Moreno, cumprindo as indicações do Fundo Monetário Internacional (FMI). A onda de protesto que teve início em Quito já se alastra por todo país e os manifestantes criticam o acordo feito entre o governo e o FMI, afirmando que não o aceitam. A medida mais criticada é aquela que retira um subsídio para combustíveis.O presidente considera que os manifestantes estão a tentar alterar "a ordem democrática no país" e que os protestos estão a ser motivados por interesses infiltrados, acusando ainda o seu antecessor Rafael Correa e o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, de estarem por trás dos atos de violência. Os confrontos entre manifestantes e autoridades, no sábado, levaram o Presidente a decretar o recolher obrigatório, imposto por forte dispositivo militar, e a solicitar uma sessão extraordinária da Organização dos Estados Americanos (OEA).Desde o início das manifestações mais de 900 pessoas foram detidas suspeitas de terem destruído edifícios governamentais e sedes de meios de comunicação social. O Presidente, o seu vice-presidente e ministro da Defesa aparecerem na estação estatal de televisão a apelar à calma. "Vamos restaurar a ordem no Equador", Moreno.No sábado, o movimento indígena aceitou sentar-se à mesa com o Presidente, para iniciar negociações, mas informou que iria continuar as manifestações na rua. Leonidas Iza, um líder indígena da província de Cotopaxi, apoiou a decisão do recolher obrigatório, pedindo às autoridades para "garantirem a paz e trazerem de volta a ordem constitucional".A medida mais contestada pelos indígenas é o fim de um subsídio do preço dos combustíveis, elevando a gasolina para preços recordes.Cinco civis, incluindo um dirigente indígena, foram mortos pela polícia desde o início dos protestos. Foram ainda registados 554 feridos e 929 detenções. O Conselho de Proteção de Direitos Humanos já repudiou publicamente os atos de assédio policial.