As primeiras informações, veiculadas pela embaixada da Ucrânia em Teerão, atribuíam uma falha no motor como origem da queda do avião, afastando um cenário de terrorismo. Este comunicado foi emitido logo pelas primeiras horas da manhã. Mais recentemente foi emitido um segundo comunicado onde se afirma que uma comissão ficará encarregue de esclarecer as causas por detrás da queda do aparelho. "Quaisquer declarações relativas as causas do acidente antes da decisão da comissão não são oficiais", explicou a embaixada.



As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos. "O avião pegou fogo depois de levantar voo", disse Ali Khashani, porta-voz do aeroporto internacional Imam Khomeini. Os primeiros relatos afirmaram ter viso um dos motores a incendiar antes do avião começar a cair. O piloto terá tido tempo para desviar o aparelho para campos de cultivo, afastando-se de populações.



Entretanto a autoridade de aviação civil do Irão já está a investigar o acidente e as duas caixas negras do avião foram já recuperadas.





Sabe-se que o avião, um Boeing 737, partiu do aeroporto de Teerão, capital do Irão, às 6h12 desta quarta-feira (hora local), com destino a Kiev, a capital ucraniana. Segundo o porta-voz da aviação civil iraniana, Reza Jafarzade, o piloto não teve qualquer contacto com a torre e não acionou o alarme de emergência antes de cair".



Havia 167 passageiros e nove tripulantes. No avião seguiam pessoas de sete nacionalidades. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Vadym Prystaiko, entre as vítimas há 82 iranianos, 63 canadianos, 11 cidadãos ucranianos (nove eram tripulantes), dez suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães.



A companhia aérea ucraniana cujo avião caiu disse que o Boeing 737 foi verificado há dois dias. "O avião foi fabricado em 2016 e foi recebido pela companhia aérea diretamente da fábrica da Boeing. O avião passou pela sua última manutenção técnica planeada a 6 de janeiro de 2020", informou a Ukraine International Airlines em comunicado.



Falta ainda saber o que terá causado a falta de comunicação entre o piloto e a torre de comando.



O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Arbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.



Um avião da Boeing e com destino à Ucrânia despenhou-se poucos minutos depois de ter levantado voo, a partir do aeroporto de Teerão , a capital do Irão , durante a madrugada desta quarta-feira. Morreram as 176 pessoas que seguiam a bordo deste aparelho. Autoridades vão investigar causas da queda, mas afastaram, inicialmente, a hipótese de esta acidente estar relacionado com o ataque levado a cabo pelo Irão contra as bases aéreas norte-americanas.