Ali Abedzadeh,

Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines se despenhou em território iraniano. "Não vamos dar as caixas negras à empresa (Boeing) nem aos americanos. Ainda não é claro a que país é que a caixa negra vai ser entregue para investigação", apontou o responsável.





Abedzadeh. O presidente ucraniano confirmou o envio de uma equipa de especialistas para o local, sendo que "a nossa prioridade é saber a verdade e quem são os responsáveis por esta catástrofe terrível."

O avião da

, a capital do

, durante a madrugada desta quarta-feira. Morreram as 176 pessoas que seguiam a bordo deste aparelho. A hipótese de este acidente estar relacionado com o ataque levado a cabo pelo Irão contra as bases aéreas norte-americanas não foi oficialmente afastada.

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos. "O avião pegou fogo depois de levantar voo", disse Ali Khashani, porta-voz do aeroporto internacional Imam Khomeini. Os primeiros relatos afirmaram ter viso um dos motores a incendiar antes do avião começar a cair. O piloto terá tido tempo para desviar o aparelho para campos de cultivo, afastando-se de populações.

No avião seguiam pessoas de sete nacionalidades. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Vadym Prystaiko, entre as vítimas há 82 iranianos, 63 canadianos, 11 cidadãos ucranianos (nove eram tripulantes), dez suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães.

