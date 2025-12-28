Sábado – Pense por si

28 de dezembro de 2025

Abertas as urnas para a primeira eleição presidencial da Guiné desde o golpe de Estado de 2021

Eleitores na Guiné começaram a votar, este domingo, na primeira eleição presidencial desde o golpe de Estado de 2021, num processo observado de perto por diplomatas e organizações internacionais como um passo crucial para o regresso à estabilidade democrática.

