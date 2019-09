O Incrível Hulk não gostou que Boris Johnson se comparasse a ele

Há 12 anos que o ator Mark Ruffalo encarna Hulk, uma das mais célebres personagens da Marvel, no cinema. Então, decidiu pronunciar-se sobre o Brexit, depois de Boris Johnson ter evocado Hulk em declarações ao jornal Mail on Sunday.

Para o primeiro-ministro, o Reino Unido é como o super-herói verde. "Hulk sempre escapou, não importando quão apertado estivesse – e esse é o caso deste país. Vamos sair a 31 de outubro e vamos conseguir", afirmou.

Johnson também referiu Hulk para falar sobre a vontade de desafiar a vontade dos deputados do Parlamento britânico, que exigem um acordo com a União Europeia e um adiamento das negociações: "Quanto mais louco fica o Hulk, mais forte se torna."

Mark Ruffalo não esperou e no Twitter, deixou um lembrete: "Boris Johnson esquece-se que o Hulk só luta pelo bem de todos. Louco e forte também pode ser estúpido e destrutivo. O Hulk trabalha melhor em união com uma equipa e é um desastre quando está sozinho. Além disso… tem sempre o Dr. Banner com a ciência e a razão."



Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2019