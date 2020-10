ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.

Em agosto de 2018, quando foi chamado para "tomar uma chávena de chá" no Ministério dos Assuntos Externos, Matthew Carney era o responsável pela redação do canal australiano ABC na China. Sabia que aquela designação era um "eufemismo para um raspanete" por ter escrito sobre os campos de reeducação ou as prisões de ativistas. Demorou dois anos para contar o que aconteceu nesse encontro (e tudo o que se seguiu: desde os emails do telemóvel lidos remotamente por alguém até à ameaça das autoridades chinesas de que deteriam a sua filha por um "crime com o visto").O antigo correspondente só veio agora a público quando outros dois colegas australianos deixaram o país. Uma outra jornalista da mesma nacionalidade, Cheng Lei, foi detida por ameaçar "a segurança nacional". "O regime de Xi Jinping tem tentado reduzir o espaço para jornalistas independentes na China", diz a Repórteres Sem Fronteiras que coloca o país no 177.º (em 180.º) no seu índice de Liberdade de Imprensa 2020.