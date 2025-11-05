Sábado – Pense por si

Número de mortos em queda de avião da UPS sobe para nove

Luana Augusto
Luana Augusto 22:28
As autoridades prosseguem a busca por sobreviventes.

Pelo menos nove pessoas morreram depois de um avião de carga da UPS se ter despenhado na terça-feira ao descolar do aeroporto de Louisville nos EUA, informou esta quarta-feira o governador local citado pela BBC. 

O acidente ocorreu por volta das 17h15 (22h15 de Lisboa) de terça-feira e, segundo a UPS, a bordo seguiam três tripulantes que não sobreviveram. Os restantes mortos não estavam na aeronave.

Anteriormente, também já havia sido avançado que o acidente deixou pelo menos 11 pessoas feridas, algumas delas com gravidade: entre elas estavam dois funcionários de uma oficina. As autoridades procuram agora por sobreviventes à medida que o número de mortos aumenta.

Uma investigação entretanto também já está em andamento, apesar das autoridades considerarem que ainda é muito cedo para determinar a causa do acidente. Por enquanto, o que é dado como provado é que o incêndio de grandes proporções foi causado por derrame de combustível.

O aeroporto local, que estava encerrado, entretanto já reabriu para que os voos possam ser retomados, informou o presidente da câmara de de Louisville, Craig Greenberg.

