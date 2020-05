Cerca de 700 mil pessoas foram colocadas em confinamento novamente na cidade de Shulan, na China, após um novo surto do SARS-CoV-2 Novamente a China votou a "encarcerar" nas suas casas os cidadãos, recorrendo a placas que fecharam os acessos destes prédios e casas à rua. Cada foco habitacional pode enviar apenas uma pessoa à rua a cada dois dias para comprar bens essenciais.Foram também banidas as entradas e saídas em Shulan, deixando apenas entrar veículos médicos. Todos os visitantes externos foram impedidos de entrar na cidade. Caso se detete um bloco onde haja um infetado, todos os habitantes desse foco devem ser colocados em quarentena obrigatória.O novo surto na cidade surgiu depois de uma série de casos relacionados com uma mulher sem historial de ter viajado ou estar em contacto com algum infetado. Preocupadas, as autoridades ordenaram que se fechassem todos os espaços públicos, como jardins, escolas e transportes. Mas as medidas foram reforçadas esta segunda-feira e o jornal China Daily diz que pode demorar meses até que a cidade volte ao normal.Apesar de alguns pontos mais preocupantes espalhados pelo país, a China sente-se preparada para reabrir as fronteiras. E o Partido Comunista não vai abdicar do seu congresso anual que tinha sido adiado devido à pandemia e que vai acontecer ainda esta semana, a partir de quinta-feira, 21, e que termina na sexta-feira.O jornal The Guardian refere ainda que a China está pronta para começar a aliviar o controlo fronteiriço depois de quatro meses de contenção.A China assegura que vai aceitar o regresso de cidadãos chineses que desejem voltar ou que tenham terminado o trabalho ou a escola noutro país, sem os submeter a um período de quarentena. No entanto considera ser ainda cedo para receber grandes grupos de turistas. O governo chinês tem noticiado poucos novos casos internos de covid-19, sendo que a maioria dos novos casos são "importados".Segundo alguma imprensa asiática, China, Japão e Coreia do Sul estão em conversações para abrir canais de comunicação que permitam voltar lentamente às trocas comerciais, mas com várias condições de segurança a terem de ser garantidas.China diagnosticou, nas últimas 24 horas, seis novos casos da covid-19, no oitavo dia consecutivo em que a soma diária de infeções no país permanece abaixo de dez, informaram hoje as autoridades.Surgido em dezembro na China, o SARS-CoV-2 já infetou 4,7 milhões de pessoas em todo o mundo, quase 316 mil das quais morreram, segundo um balanço de hoje da agência AFP.Desde o início da pandemia, a China registou 82.960 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até ao momento, 78.241 pessoas tiveram alta.