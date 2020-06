A Comissão Europeia classificou esta quarta-feira a Covid-19 como uma ameaça de nível 3 numa escala com quatro níveis, sendo o quarto o mais elevado. Trata-se, assim, de uma ameaça de médio nível.De acordo com a Reuters, esta alteração permite aos trabalhadores da União Europeia aplicar medidas de segurança menos restritivas no local de trabalho que as aplicadas em caso de risco máximo.A decisão pode ter grandes implicações a nível económico e de saúde, já que pode ter um impacto a nível de custos nas empresas.Sob as regras da União Europeia, um vírus de nível 3 "pode causar severas doenças humanas e apresentar uma série de perigos aos trabalhadores; pode apresentar um risco de propagação pela comunidade, mas existe, por norma, um tratamento disponível".A Comissão Europeia garante que a decisão foi tomada seguindo conselhos da comunidade científica e da Organização Mundial da Saúde (OMS).