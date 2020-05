Uma fuga de gás químico numa fábrica no sul da Índia matou pelo menos nove pessoas. 300 foram hospitalizadas e as áreas circundantes foram evacuadas, indica a Reuters. A fuga ocorreu na fábrica LG Polymers, da empresa empresa sul-coreana criadora de baterias LG Chemical Ltd, a 14 quilómetros da cidade de Visakhapatnam. A empresa indica que a fuga já foi controlada.





"Estamos a ver quais são os danos exactos, as causas da morte e detalhes do incidente", indicou a empresa num comunicado citado pela agência Reuters.

A fuga ocorreu de madrugada, quando as pessoas que vivem nas casas vizinhas dormiam. A fábrica reabriu nos últimos dias depois do fecho devido às medidas de confinamento em vigor devido ao novo coronavírus. Segundo o jornal The Guardian, a fuga veio de dois tanques de cinco mil toneladas que não foram tratados durante o tempo em que a fábrica encerrou.

Além dos mortos e hospitalizados, 1.500 pessoas foram retiradas das suas casas. As zonas num raio de três quilómetros da fábrica são as mais vulneráveis. Centenas de pessoas inalaram o gás e ficaram inconscientes ou ficaram com problemas respiratórios. Como ainda muita gente dormia aquando da fuga, as autoridades receiam que o número de mortos aumente.



Na fábrica, é feito poliestireno, usado em ventoinhas, copos, talheres e para contentores de maquilhagem e de outros cosméticos. A matéria em bruto, o estireno, é extremamente inflamável e liberta um gás venenoso quando é queimado.