As autoridades neozelandesas confirmaram a morte de mais uma pessoa, vítima da erupção do vulcão Whakaari na White Island, Nova Zelândia. O número de mortos confirmados sobe para 16, de acordo com o jornal New Zealand Herald. A última vítima mortal é um australiano, que fora transferido de um hospital neozelandês rumo à Austrália.

Cerca de 20 pessoas permanecem nos cuidados intensivos, devido a queimaduras.

Entretanto, foram identificadas várias vítimas mortais. No sábado, a primeira a ser oficialmente identificada pela polícia foi Krystal Eve Browitt, uma australiana de 21 anos. O seu pai e irmã estão hospitalizados com ferimentos graves. A família estava a visitar o vulcão quando se deu a erupção.

Também Ella Hosking, de 15 anos e o seu padrasto, Gavin Brian Dallow, de 53 anos, foram dados como mortos pelas autoridades. A família emitiu um comunicado, em que lamenta a morte de Zoe "tão jovem". Sobre Dallow, disseram ser "um filho e irmão maravilhoso". "Vamos sentir a falta dele no críquete e no futebol. Era um homem generoso, sempre a ajudar a família e a sua comunidade." Lisa, a mãe de Zoe e mulher de Gavin, encontra-se hospitalizada em estado crítico.



Dois adolescentes também foram dados como mortos pela polícia. Berend "Ben" Hollander, 16 anos, e o irmão Matthew, de 13 anos, foram os primeiros norte-americanos a ter a morte confirmada. Faleceram no hospital. Os seus pais, Martin Hollander, 48, e Barbara Hollander, 50, encontram-se desaparecidos.



A morte de Karla Mathews também foi confirmada pela polícia. Ela encontrava-se a viajar no cruzeiro Ovation of the Seas.



Como ela, também Anthony James Langford, de 51 anos, estava a bordo do cruzeiro e morreu, segundo a polícia. A sua mulher, Kristine, e os filhos Winona e Jesse, celebravam o aniversário dele. A mulher e filha estão desaparecidas e acredita-se que tenham morrido, se bem que a polícia não o confirmou.

Uma guia de viagens de 24 anos também se encontra entre os mortos. Chamava-se Tipene Maangi, confirmou a polícia.



Há outras pessoas dadas como mortas, se bem que o seu nome ainda não foi divulgado pela polícia. Um deles é Hayden Marshall-Inman, outro guia de viagens. "Ele era mergulhador; adorava a vida e era guia para a White Island Tours há vários anos", divulgou a empresa.



Jason Griffiths e Richard Elzer viajavam com Karla Mathews, num grupo de amigos de nove pessoas. Porém só a morte dela foi confirmada.

Na ilha, encontram-se equipas para retirar os corpos. Uma equipa voltou depois de ter passado 75 minutos na White Island, com oxigénio, e teve que limpar os resíduos tóxicos à chegada. "A situação é dura para todos", afirmou o vice-comissário da polícia Mike Clement. "Todos foram lá desesperados para encontrar os corpos. Compreendemos o quão frustrante é para as famílias que querem os corpos de volta."