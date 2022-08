As chuvas, que começaram em junho, já fizeram mais de que já fizeram 33 milhões de deslocados.

Inundações do Paquistão já fizeram cerca de mil mortos

As chuvas de monções que têm provocado inundações repentinas em grande parte do Paquistão e, segundo as autoridades locais, já morreram quase mil pessoas e outras centenas ficaram feridos.