Mas de 300 utilizadores de uma rede de disseminação de pornografia infantil através da dark web foram presos, ao mesmo tempo que o site que alojava todo esse conteúdo foi fechado. Os 337 detidos são oriundos de 38 países, no total, incluindo Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Arábia Saúdita, República Checa e Canadá.O site, que tinha o nome Welcome To Video, continha mais de de 200 mil vídeos de abuso sexual de menores (correspondentes a 8 terabytes de dados) e era administrado por Jong Woo Son, um jovem sul coreano de 23 anos. Este já tinha sido condenado anteriormente a 18 meses de prisão devido à posse de pornografia infantil. Era agora o responsável por aquele que está a ser apelidado de "maior mercado de pornografia infantil da dark web".Todas as operações da rede decorriam exclusivamente na dark web , uma secção da Internet que só pode ser acedida através de um browser especial, que não deixa qualquer registo desse acesso. Os utilizadores podiam comprar vídeos utilizando curiptomoedas, havendo ainda um pacote de acesso anual, que custaria 0,03 bitcoins (216 euros à taxa de conversão atual). Para além disto, os membros ganhavam pontos se carregassem vídeos novos e populares na plataforma ou se convidassem novos membros.Os utilizadores terão gasto perto de 52 milhões de euros em conteúdo, contando-se mais de um milhão de downloads. Um dos detidos, um antigo membro das autoridades norte-americanas, terá descarregado mais de 50 horas de vídeos da palataforma, enquanto outro teria em sua posse conteúdo equivalente a 50 horas de reprodução.A operação foi levada a cabo pelas autoridades federais norte-americanas, que afirmaram que metade do material apreendido não foi reconhecido pelas autoridades, o que quer dizer que foi feito de propósito para esta plataforma. "Há muitas crianças nestes vídeos que ainda não foram identificadas" apontou aos jornalistas Jessie Lu, procurador do Estado da Columbia.