O nome de uma cidade é o seu símbolo. É o que faz as pessoas de fora falarem sobre ela e quererem visitá-la. Mas e se nem conseguissem dizer o seu nome?

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch é uma pequena cidade com muitas letras (58, na verdade). Situada na ilha de Anglesey, no norte do País de Gales, é a localidade com o maior nome na Europa – e apenas segunda no mundo, perdendo o título para um local na Nova Zelândia com 85 letras.





A cidade britânica tem cerca de 3.100 habitantes, dos quais 70% falam Galês – uma linguagem a cair em desuso na cultura galesa, com a predominância do inglês.

Claro que, para um nome tão grande são necessárias abreviaturas. Em placas de sinalização ou no correio, o seu nome é encurtado para Llanfairpwllgwyngyll ou Llanfair PG.

E como é que uma cidade arranja este nome? Bem, a verdade é que o seu nome original era Llanfair Pwllgwyngyll mas, para aumentar o número de turistas e o comércio na zona, mudou o nome em 1860.

E o resto do nome é até bastante descritivo. Muito resumidamente, a palavra completa indica a localização da cidade. Nós explicamos: Llanfair (A Igreja de [Santa] Maria)-pwll (no buraco)-gwyngyll (da Aveleira Branca)-goger (perto dos rápidos)- ychwyrndrobwll (e da paróquia de)- Llantysilio (Santo Tysilio)-gogogoch(com uma caverna vermelha).

Ouvindo o nome até parece que haverá muito para visitar em Llanfairpwll mas poucos locais há para comer ou ficar.

A título de curiosidade, a actriz Naomi Watts viveu a sua infância nesta pequena cidade, com o seu avô, sabendo falar fluentemente galês e, até, pronunciar o nome inteiro da localidade sem se engasgar.