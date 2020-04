Injetar desinfetante para eliminar a Covid-19? Trump só queria ser “sarcástico”

Depois de ter sugerido uma investigação para apurar se a Covid-19 poderia ser tratada através de uma injeção de desinfetante ou de luz ultravioleta, Trump afirmou esta sexta-feira a jornalistas que estava apenas a ser "sarcástico".

Em resposta à correspondente da CBS na Casa Branca, Weijia Jiang, o presidente norte-americano rejeitou a ideia de que especialistas médicos estivessem a investigar a hipótese de uma futura injeção de desinfetante para combater a Covid-19, referindo que era uma afirmação dirigida apenas a jornalistas.



NEW: Just now in the Oval Office the President said he asked if people should inject disinfectant sarcastically.



When I pointed out he asked the medical experts to look into it, he denied it and said it was only a question meant for reporters.



But he was asking Bill Bryan: pic.twitter.com/Q49HkfNZ2A — Weijia Jiang (@weijia) April 24, 2020



"Estava apenas a fazer uma pergunta sarcasticamente, para jornalistas como você, para ver o que acontecia", disse a um grupo de jornalistas à porta da Sala Oval.



No entanto, de acordo com a transcrição dessa reunião, Trump terá sondado Bill Bryan, chefe de ciência de tecnologia do Departamento de Segurança Nacional, sobre a questão da luz ultravioleta: "Eu perguntei ao Bill uma pergunta que alguns de vocês se devem estar a questionar, e eu considerei muito interessante. Então suponhamos que atingimos o corpo com uma tremenda - seja ultravioleta ou outro tipo de luz poderosa -, penso que tenhas dito que isso ainda não foi testado, mas que o iam fazer".

Bill Bryan terá respondido: "Iremos contactar as pessoas certas que o possam fazer".

As declarações de Trump, durante um briefing na Casa Branca nesta quinta-feira, seguiram-se a uma apresentação de um resultado de uma investigação sobre o possível enfraquecimento do novo coronavírus quando exposto à luz solar e ao calor.

Durante o briefing, Donald Trump começou por sugerir a hipótese de expor os doentes a radiações ultravioleta. "Uma questão que provavelmente estão a pensar (...) que para mim é muito interessante. Então, supondo que usamos no corpo uma tremenda... seja [raios] ultravioleta, só uma luz muito poderosa... supondo que se introduz a luz dentro do corpo, através da pele ou de outra maneira. Penso que disseram que também o iam testar, o que achei interessante", afirmou.

"Depois vi que o desinfetante iria aniquilar [o vírus] num minuto. Há alguma maneira de podermos fazer algo como isso?", questionou. "Ao injetar, quase como uma limpeza, vai para os pulmões e faz um tremendo número nos pulmões. Seria interessante ver isso, vão ter que usar médicos mas parece-me interessante", concluiu.