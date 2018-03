Antigo presidente francês já tinha sido indiciado este mês pelos crimes de corrupção passiva, financiamento ilegal e apropriação indevida de fundos públicos da Líbia. Novo caso envolve advogado de Sarkozy e magistrado.

O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai apresentar-se em tribunal para ser julgado por corrupção e tráfico de influências, no caso das escutas, que envolvem também o seu advogado Thierry Herzog e o magistrado, Gilbert Azibert.



De acordo com a notícia avançada pelo Le Monde, os "deveres judiciais de Sarkozy multiplicam-se", visto que na passada quarta-feira, 21, o antigo governante ficou indiciado pelos crimes de corrupção passiva, financiamento ilegal e apropriação indevida de fundos públicos da Líbia, no âmbito da investigação à sua campanha eleitoral de 2007. No seguimento deste caso, Sarkozy ficou sob supervisão judicial.



Este novo caso que envolve o antigo presidente fracês, enviado para o Tribunal de Cassação, uma das mais altas instâncias judiciais francesas, tem origem em escutas entre Sarkozy e o advogado sobre formas de obterem informações que alegadamente se encontravam protegidas pelo segredo de justiça num outro caso que envolvia Sarkozy.



Em troca, seriam apresentadas propostas de promoção do magistrado envolvido: Gilbert Azibert. O caso em questão diz respeito à campanha de Sarkozy em 2012, sob suspeita de financiamento ilegal através de Liliane Bettencourt, herdeira da L'Oreal.