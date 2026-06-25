Nicolás Maduro envia mensagem de solidariedade ao povo venezuelano

Após dois sismos de magnitude superior a 7,0 na escala de Richter, que fizeram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, enviou esta quinta-feira uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano, após dois sismos de magnitude superior a 7,0 na escala de Richter, que fizeram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos.



Sismos causaram grande destruição AP

Apesar de estar detido nos Estados Unidos desde a sua captura em 3 de janeiro, durante uma operação militar norte-americana, Maduro pediu "unidade nacional, serenidade e amor" neste "momento difícil", numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Amado povo da Venezuela: Perante o poderoso terramoto que atingiu a nossa pátria, Cilia (Flores) e eu elevamos as nossas orações por cada família afetada, pelos feridos, por aqueles que estão a sofrer e por todo o nosso povo", disse Maduro, referindo-se à sua mulher, que também está presa nos Estados Unidos.

"Hoje, só há uma palavra: máxima união, máxima solidariedade e máxima ação. Que ninguém fique sozinho, que cada comunidade cuide das suas crianças, dos seus avós, dos seus doentes, e que todos apoiemos o trabalho das equipas de socorro", afirmou Maduro, que esteve à frente da Venezuela de 2013 até 2026, quando foi levado do país por tropas especiais norte-americanas.

O Presidente venezuelano enfatizou a importância de "ajudar, proteger, partilhar, reconstruir e recomeçar".

"A Venezuela enfrentou grandes provações e sairemos desta também mais fortes, com fé, disciplina e solidariedade. Os nossos corações e as nossas orações estão convosco. Que Deus abençoe e proteja a Venezuela!", concluiu o Presidente venezuelano.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas na sequência dos dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, que atingiram na quarta-feira o norte do país na quarta-feira.

Delcy Rodríguez alertou que estes números não incluem o total de vítimas no estado de La Guaira, que descreveu como uma "zona de desastre" com "dezenas de edifícios desabados".