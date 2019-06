O navio humanitário Sea Watch 3 decidiu, esta quarta-feira, romper o bloqueio imposto pelo governo de Itália e entrar em águas territoriais italianas para fazer o desembarque dos 42 migrantes, retidos a bordo daquela embarcação há 14 dias.

O Sea Watch 3, de uma organização não-governamental alemã com o mesmo nome, encontrava-se perto das águas territoriais italianas, em frente da ilha de Lampedusa, depois de ter resgatado, a 12 de junho, este grupo de migrantes, inicialmente composto por 53 pessoas, que estava a bordo de um bote de borracha ao largo da Líbia.

"Decidi entrar no porto de Lampedusa. Sei o que estou a arriscar, mas os 42 (…) estão exaustos. Estou a levá-los para um lugar seguro", disse na rede social Twitter Carola Rackete, a jovem capitã alemã do Sea Watch 3.





