O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a dois novos debates com Joe Biden, candidato democrata às presidenciais, se este for adiado uma semana, para dia 22 de outubro.Trump, infetado com Covid-19, recusa-se a ter um debate virtual com o seu adversário.O pedido foi, no entanto, recusado pela campanha de Biden que afirma que não é "Donald Trump que faz o calendário".