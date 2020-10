Aeroporto Internacional de Hamad.

Com um atraso de três horas, no aeroporto de Doha, o aviso veio da cabine: todas as passageiras do voo da Qatar Airways com destino a Sidney tinham que desembarcar imediatamente com os seus passaportes. Encaminhadas para ambulâncias, asseguram as autoridades australianas, as mulheres foram obrigadas a despir-se e submetidas a "exames médicos invasivos" para apurar se tinham recentemente dado à luz, depois de um recém-nascido ter sido encontrado numa casa de banho doO caso, que aconteceu no dia 2 de outubro mas apenas foi tornado público esta segunda-feira, gerou indignação na Austrália e está a ser investigado pelas autoridades do país. O governo australiano afirmou ter encaminhado o "perturbador, ofensivo e preocupante conjunto de eventos" para a polícia federal, exigindo respostas à companhia aérea para "determinar os próximos passos" a seguir.Entre as mulheres forçadas a realizar os exames médicos estava Jessica, uma enfermeira australiana de 31 anos que, em declarações ao New York Times, pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome. Sem perceber o que estava a acontecer quando foi encaminhada para a ambulância, apenas lhe foi explicado pela mulher que a examinou: "Um bebé foi encontrado num caixote do lixo e temos de a testar".Foi-lhe ordenado que tirasse a roupa interior e se deitasse na maca da ambulância que, contou, não tinha nada a tapar os vidros. Lá fora, estavam vários homens. "Foi brutalmente invasivo e eu estava em pânico. Lembro-me de estar deitada e pensar 'isto não está certo'", disse.Kim Mills foi mais uma das mulheres retiradas do avião naquele dia. No entanto, por ter mais de 60 anos, foi a única que não foi submetida a nenhum exame. "Fui aquela com mais sorte porque tenho cabelo grisalho. Provavelmente olharam para mim e pensaram que era impossível", explicou ao The Guardian.A advogada e codiretora do direitos das mulheres na Human Rights Watch, Heather Barr, garantiu nunca se ter cruzado com uma situação semelhante e afirmou: "Estes exames podem constituir agressão sexual".Em declarações ao New York Times, e depois de um porta-voz do aeroporto ter justificado estes exames com a preocupação pela saúde da mulher que tinha acabado de dar à luz, a responsável adiantou que fazer exames invasivos era uma "forma estranha e abusiva" de encontrar e ajudar a mulher. "Não é a forma correta de ajudar o bebé ou a mãe", ressalvou.Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana afirmou que as autoridades do Qatar garantiram que iriam providenciar um relatório sobre o incidente.O procedimento das autoridades de Doha reforça o tratamento às mulheres naquele país, onde é ilegal ter relações sexuais ou ficar grávida fora do casamento. As mulheres que são acusadas desse crime podem ser, inclusivamente, condenadas a penas de prisão. Especialistas ouvidos pelo jornal norte-americano ressalvam, ainda, que o caso levanta questões sobre se as mulheres estrangeiras que viajam para aquele país podem ser legalmente submetidas às mesmas leis.