Mulher encontrada com vida sete dias depois de caído de um penhasco

Uma mulher foi encontrada com vida na Califórnia sete dias depois de ter caído com a sua viatura de um penhasco com cerca de 60 metros de altura, foi esta segunda-feira noticiado pela agência de notícias Associated Press.

De com o jornal Sacramento Bee, a mulher foi encontrada, na sexta-feira, por um casal que estava a fazer uma caminhada perto de Big Sur (região costeira a 193 quilómetros ao sul de São Francisco), que avistou um jipe no fundo de um penhasco.

Depois de recolherem alguns itens parcialmente destruídos da viatura, para levarem às autoridades, encontraram a mulher. Angela Hernandez, estava ferida, mas estável.