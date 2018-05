Mulher detida com 12,4 quilos de cocaína e edefrina no aeroporto de Maputo

Uma mulher de 44 anos foi detida, este domingo, no Aeroporto Internacional de Maputo com 12,4 quilos de cocaína e edefrina, anunciaram as autoridades.

As duas substâncias proibidas no país estavam dissimuladas no interior de uma das malas da bagagem da mulher natural da Serra Leoa, país para onde iria viajar, de acordo com informação divulgada pela Televisão de Moçambique.

A detida disse desconhecer o que estava dentro da bagagem.