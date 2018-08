O número de mortes registadas em operações policiais no estado do Rio de Janeiro mais do que duplicou em Julho, em comparação com o mesmo período de 2017, informaram fontes oficiais.De acordo com um estudo do Instituto de Segurança Pública do Rio, morreram 129 pessoas em Julho de 2018 em operações das Forças Armadas e da Polícia, contra as 63 contabilizadas no período homólogo de 2017. Segundo o Instituto, entre Janeiro e Julho deste ano, 895 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança no Rio de Janeiro.Em Fevereiro, o presidente do Brasil, Michel Temer, entregou ao exército o controlo da área de segurança pública do Rio de Janeiro para conter uma onda de violência que afecta a cidade mais emblemática do país. Desde o início desta medida já morreram mais de 738 pessoas em operações policiais.Dados divulgados pelo mesmo instituto revelam ainda que os crimes contra a vida aumentaram em Julho, enquanto os crimes contra a propriedade, como roubo e furto, diminuíram.Segundo o estudo, os homicídios apresentam um aumento de 9% em relação a Julho do ano passado, enquanto o roubo de veículos, por exemplo, registou uma redução de 29% em relação ao mesmo mês de 2017. Os roubos e os furtos também diminuíram 19% em Julho em comparação com o mês imediatamente anterior. Os assaltos nas ruas também caíram 12% em relação a Julho do ano passado e o roubo, seguido de morte, registou nove vítimas em Julho deste ano, o número mais baixo desde Novembro de 2015.