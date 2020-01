Estão a crescer ervas à volta do Monte Evereste

Ervas e arbustos estão a começar a crescer à volta do Monte Evereste e entre a cordilheira dos Himalaias, um dos pontos do planeta onde a subida de temperatura média tem sido mais visível.

Nos últimos 40 anos, os Himalaias perderam mais de 25% de todo o seu gelo e o derretimento dos seus glaciares aumentou para o dobro desde o começo do século XXI. Com o aumento de vegetação à volta da maior cadeia montanhosa do mundo, aumenta também o risco de cheias na região de Hindu Kush – que cobre 4,2 mil quilómetros quadrados e fornece água a 1,4 mil milhões de pessoas através dos 10 maiores rios da Ásia.

Utilizando imagens entre 1993 e 2018 do satélite Landsat da NASA, investigadores da Universidade de Exeter observaram o crescimento de vegetação desde uma altitude de 4.150 metros até aos 6.000 metros.

"É importante monitorizar e perceber a perda de gelo nas maiores cadeias montanhosas, mas os ecossistemas presentes nos seus subníveis cobrem uma área muito maior e sabemos muito pouco sobre como eles influenciam o fornecimento de água", afirma ao The Guardian Karen Anderson, um dos investigadores principais do estudo que indica que o derreter do gelo em níveis intermédios dos Himalaias pode levar a derretimentos de gelo mais rápidos e a um aumento do risco de cheias.