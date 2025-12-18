Morreu Piedade dos Santos, ex-vice presidente de Angola

Histórico do MPLA e também antigo líder da Assembleia Nacional era apontado como um dos candidatos à sucessão de João Lourenço.

Fernando Piedade dos Santos, vice-presidente de Angola durante o consulado de José Eduardos dos Santos, morrreu esta quinta, 18 de dezembro. Tinha 75 anos. O óbito foi declarado na clínica Girassol pelas 12h47.



Piedade dos Santos

"Nandó", como era conhecido, vinha sendo referenciado como um eventual candidato à sucessão de João Lourenço como líder do MPLA e, consequentemente, como Presidente de Angola.

Fernando Piedade dos Santos foi encontrado em casa sem sinais de vida e as manobras de reanimação entretanto efetuadas revelaram-se infrutíferas.

Dirigente histórico do MPLA, Nandó foi primeiro-ministro, vice-presidente de Angola e presidente da Assembleia Nacional. Nos últimos tempo, após o general Higino Carneiro ter anunciado a sua candidatura à liderança do MPLA, Fernando Piedade dos Santos foi apontado como uma alternativa capaz de unir o partido.

Em outubro deste ano, Nandó tinha saído dos bastidores ao participar na 2.ª edição do Encontro Geracional — À Volta da Fogueira, realizado no CAP 99-Alvalade, em Luanda, promovido por uma estrutura do seu partido. De uma só penada, Fernando Piedade dos Santos apelou à unidade no interior do MPLA, mas também afastou da corrida às presidenciais candidatos mais novos, caso do ministro do Interior, Manuel Homem, dado como o preferido de João Lourenço.

“É necessário haver coabitação entre gerações. Os mais velhos, pela experiência, devem ser respeitados; os mais novos, por sua vez, devem evitar a pressa e a sede de poder”, avisou o também ex-presidente da Assembleia Nacional, citado pelo site Club-K. Por outras palavras, na corrida ao Palácio da Cidade Alta, residência oficial do chefe do Estado, os mais jovens do MPLA devem dar primazia aos “mais velhos”, um estatuto com grande importância social em Angola. Nandó aproveitou ainda para deixar uma mensagem que pode ser entendida como uma crítica à pressa com que Higino Carneiro apresentou a sua candidatura para ocupar o lugar que será deixado vago por João Lourenço: “A sucessão deve ser construída com humildade, disciplina e trabalho.”

Nascido em Luanda a 5 de março de 1950, Fernando Piedade dos Santos licenciou-se em Direito em 2009 pela Universidade Agostinho Neto. A sua filiação ao MPLA remontava a 1971. Deixa sete filhos.

Além dos cargos já referidos, Nandó foi também comandante da Polícia nacional (1982) e ministro do Interior (1999-2002). Era primo de José Eduardo dos Santos, antigo Presidente de Angola, falecido a 8 de julho de 2022.