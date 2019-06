"Os socorristas responderam em cinco segundos. Fizeram o seu trabalho com coragem, graça, tenacidade e humildade. Dezoito anos depois, façam o vosso", desafiou o apresentador.



Jon Stewart testifies for September 11 Victim Compensation Fund: "Accountability doesn’t appear to be something that occurs in this chamber…I'm sorry if I sound angry and undiplomatic, but I am angry, and you should be too." pic.twitter.com/njxJzSmzSJ — CSPAN (@cspan) 11 de junho de 2019





De acordo com o jornal norte-americano The Washington Post, o fundo vai deixar de aceitar novos casos de compensação pelos danos físicos provocados pela exposição aos materiais tóxicos já em 2020. Os responsáveis pela distribuição dos dinheiros do fundo já explicaram também que vão ter de diminuir o montante que poderá ser atribuído a cada um dos apoiados, já que o aumento das queixas levou a que houvesse uma insuficiência de dinheiro. Em 2015, foram aprovados 7,3 mil milhões de dólares para cobrir as despesas até 2020, mas os recursos começaram a desaparecer do fundo rapidamente com o aumento substancial de pedidos de ajuda na doença.



Por causa dos efeitos das toxinas libertadas durante o 11 de setembro, morreram mais de 20 mil pessoas com cancro, problemas respiratórios e outras doenças. Stewart lamentou que numa reunião tão importante como aquela estivesse uma sala cheia de first responders e à sua frente um Congresso quase vazio. "Doentes e a morrer, eles vieram aqui para falar... com ninguém! Vergonhoso. É uma vergonha para o país e é uma nódoa nesta instituição. Deviam ter vergonha por aqueles que aqui não estão, mas não vão ter. Porque, aparentamente, a responsabilização não acontece nesta câmara. Nenhum de nós quer estar aqui, mas estamos. Para continuar a lutar pelo que está certo", disse Stewart entre a emoção e a raiva."Os socorristas responderam em cinco segundos. Fizeram o seu trabalho com coragem, graça, tenacidade e humildade. Dezoito anos depois, façam o vosso", desafiou o apresentador.De acordo com o jornal norte-americano The Washington Post, o fundo vai deixar de aceitar novos casos de compensação pelos danos físicos provocados pela exposição aos materiais tóxicos já em 2020. Os responsáveis pela distribuição dos dinheiros do fundo já explicaram também que vão ter de diminuir o montante que poderá ser atribuído a cada um dos apoiados, já que o aumento das queixas levou a que houvesse uma insuficiência de dinheiro. Em 2015, foram aprovados 7,3 mil milhões de dólares para cobrir as despesas até 2020, mas os recursos começaram a desaparecer do fundo rapidamente com o aumento substancial de pedidos de ajuda na doença.Por causa dos efeitos das toxinas libertadas durante o 11 de setembro, morreram mais de 20 mil pessoas com cancro, problemas respiratórios e outras doenças.

Jon Stewart, antigo apresentador do programa The Daily Show, pediu ao Congresso norte-americano uma reunião para apresentar um pedido de investimento no fundo estabelecido para ajudar os socorristas do 11 de Setembro a pagar as suas despesas de saúde, já que muitos ficaram com sequelas devido ao ambiente pesado e tóxico que se verificou no Ground Zero depois da queda das Torres Gémeas.O fundo foi criado logo após os ataques para ajudar os first responders (equipas de socorro que foram as primeiras a chegar ao local do ataque terrorista no dia 11 de setembro de 2001) com os problemas de saúde que os passaram a afetar depois das operações no ground zero, em Nova Iorque. Mas agora, 18 anos depois, esse fundo tem cada vez menos dinheiro e se não for apoiado, as famílias deixarão de receber ajudas.