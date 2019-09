Moçambique: Frelimo confirma 10 mortos à saída de comício em Nampula

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) anunciou na quarta-feira a morte de 10 pessoas e ferimentos noutras 85 quando uma multidão saiu de forma desordenada de um comício eleitoral num estádio de Nampula, principal cidade do norte de Moçambique."Neste incidente, 95 membros e simpatizantes foram afetados: 85 feridos", 74 dos quais tiveram alta, e 10 mortos, "seis mulheres e quatro homens", anunciou Agostinho Trinta, primeiro secretário da Frelimo em Nampula, em conferência de imprensa.O número total de mortos difere da informação recebida inicialmente, no Hospital de Nampula, pelo grupo coordenador das ações de campanha e que apontava para a entrada de 16 pessoas sem vida, disse à Lusa fonte da equipa."Foi constituída uma comissão para acompanhamento das famílias", acrescentou Agostinho Trinta.A Frelimo "aguarda junto das autoridades policiais o esclarecimento das reais causas" do incidente, concluiu.O incidente aconteceu ao princípio da noite, pelas 17:30 (menos uma hora em Lisboa), após um comício da Frelimo dirigido pelo candidato à Presidência de República e atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, no Estádio 25 de Junho, na capital provincial.Contactado pela Lusa, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) remeteu detalhes sobre a ocorrência para quinta-feira.