Mais de meio milhão de pessoas de grupos étnicos minoritários da região de Xinjiang, na China, estão a ser forçados a apanhar algodão, revela um novo relatório do Center for Global Policy, um think tank, norte-americano citado pelo jornal The Guardian . A escala de trabalhos forçados é muito maior do que aquela inicialmente prevista.A região de Xinjiang produz mais de 20% de todo o algodão mundial e a esmagadora maioria (84%) do algodão da China, mas o relatório afirma que este algodão é conseguido através do atropelo de direitos humanos, incluindo trabalho das minorias uigur e outras etnias minoritárias. De acordo com as notícias locais, estes trabalhos de apanha de algodão fazem parte do programa de "mitigação da pobreza" levada a cabo pelo governo chinês, mas o relatório conclui que maior parte destes trabalhadores são forçados a trabalhar nos campos.O relatório foi feito por Adrian Zenz, um investigador independente que se tem especializado na região de Xinjiang e do Tibete, através da análise de documentos governamentais e notícias dos meios de comunicação estatais. Através destas análises, o investigador concluiu que as autoridades estavam a recorrer a trabalho coercivo para obrigarem centenas de milhares de trabalhadores a apanharem algodão, uma tarefa que remete para escravatura nos Estados Unidos, em que milhares de negros foram explorados para apanhar esta fibra, principalmente nos estados a sul.Nos últimos anos a apanha do algodão tem conhecido uma automação enorme, sendo que grande parte do trabalho noutras regiões chinesas já é feito com grande recurso a máquinas. No entanto, nas áreas mais a sul de Xinjiang, a predominância do trabalho ainda é feita por mãos humanas e os relatórios revelam que é cada vez mais massivo o uso de minorias étnicas.A verdade é que a utilização destas minorias não é segredo. O governo publica constantemente nos seus órgãos de comunicação social notícias que enaltecem o trabalho criado para ajudar milhares de pobres daquela região. Mas até esses artigos dão pistas sobre as condições me que vivem estes "trabalhadores voluntários" que vão para longe de casa, são obrigados a dormir em fábricas e sujeitos a "aulas" de ideologia.Segundo o jornal birtânico The Guardian, o relatório cita uma notícia publicada num dos jornais do regime onde se pode ler que um dos trabalhadores "conseguiu, gradualmente, superar as desvantagens de não ter uma terra para cultivar, ultrapassar o seu comportamento preguiçoso, falta de motivação interior e pouca prática em sair para trabalhar". Todos estes defeitos foram vencidos ao ir trabalhar para a apanha de algodão em Xinjiang. Outra notícia elogiava o programa governamental por "se ver livre dos pensamentos antigos, bloqueadores e preguiçosos dos camponeses e pastores".Têm sido várias as acusações ao regime chinês sobre a forma desumana como trata as minorias uigur, havendo relatos de emprisionamento compulsivo em campos de re-educação, como os utilizados pela União Soviética durante a era de Estaline, esterilização forçada de mulheres e vigilância total. A China nega todas as acusações, descrevendo os campos onde mantém muitas destas minorias como centros de treino vocacional que são "essencias para combater o extremismo religioso". O país liderado por Xi-Jinping confirmou que por ano passam mais de um milhão de pessoas por estes campos.O Tribunal Penal Internacional já afirmou que não tem jurisdição para investigar as alegações de crimes contra a humanidade e genocídio em Xinjiang.