Ministros do euro escolhem hoje novo 'vice' do BCE e Mário Centeno é um dos candidatos

Lusa 08:51
Luis de Guindos, o atual 'vice', termina o mandato no final de maio.

 O Eurogrupo vota esta segunda-feira a candidatura do antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e cinco outras à vice-presidência do Banco Central Europeu, para substituir Luis de Guindos, que sai no final de maio, aguardando-se uma decisão.

Na reunião dos ministros das Finanças da zona euro, que se realiza em Bruxelas, o último ponto em agenda será dedicado à escolha sobre a nomeação para sucessor do atual vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, cujo mandato termina no final de maio.

A votação recai sobre seis candidaturas: a do ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, Mário Centeno; do governador do banco central da Letónia, Martins Kazaks; do governador do banco central da Estónia, Madis Müller; do governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn; do antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius; e do governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic.

O escolhido tem de arrecadar o apoio de 72% dos Estados-membros da área da moeda única (ou seja, pelo menos 16 dos 21 países do euro), representando pelo menos 65% da população.

Na sequência da discussão do Eurogrupo, o Conselho da União Europeia adotará uma recomendação ao Conselho Europeu (ao nível de líderes), deliberando por maioria qualificada reforçada dos países do euro.

Em conformidade com o processo de seleção, depois de dados estes passos, o BCE e o Parlamento Europeu serão consultados antes de o Conselho Europeu tomar uma decisão final.

Ainda assim, numa posição não vinculativa manifestada na passada quarta-feira, a comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu considerou Mário Centeno e o candidato da Letónia como "candidatos preferenciais para o cargo" de vice-presidente do BCE, que ficará disponível no final de maio.

Também nesse dia, os eurodeputados realizaram audições informais aos seis candidatos.

Tal posição agora conhecida não afeta o processo, já que a decisão é tomada pelo Eurogrupo. O Parlamento Europeu só será consultado, como um todo e não apenas em sede de comissão parlamentar, mais tarde.

O Governo português decidiu apresentar formalmente a candidatura de Mário Centeno a vice-presidente do BCE, no seguimento de um pedido do próprio.

A votação deve começar pelas 17:00 (hora local, menos uma em Lisboa).

Aos 59 anos, Mário Centeno foi, entre meados de 2020 e meados de 2025, governador do Banco de Portugal, depois de ter exercido funções como ministro português das Finanças entre 2015 e 2020. Foi nessas funções que se tornou presidente do Eurogrupo, o fórum informal da moeda única, entre 2018 e 2020.

