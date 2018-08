As declarações foram feitas numa altura em que a Turquia atravessa uma crise monetária com uma desvalorização acentuada da sua moeda, a lira turca, que perdeu cerca de 40% do valor face ao dólar e ao euro desde o início do ano.



A desvalorização da lira turca piorou na semana passada, num cenário de crise diplomática com os Estados Unidos.



Albayrak garantiu que o sistema bancário turco é "sólido" e prometeu que o Governo vai fazer reformas estruturais, exigidas pelos mercados há vários anos.



Segundo o ministro, as prioridades fixadas são combater a inflação (a taxa anual ficou perto de 16% em Julho) e impor disciplina orçamental.



As declarações parecem ter sido acolhidas de forma positiva pelos mercados. A lira turca, que tem vindo a recuperar desde há três dias, subia cerca de 3% face ao dólar às 15:00 (hora de Lisboa).



Apesar do alívio da pressão sobre a moeda turca, os economistas continuam preocupados com a disputa entre Ancara e Washington, relacionada com a detenção de um pastor norte-americano na Turquia, e com o domínio de Erdogan na economia.



Os mercados penalizaram fortemente a recusa do banco central em subir as taxas de juro no mês passado, apesar da queda da lira e da inflação galopante. Erdogan opõe-se a uma subida e pretende que as taxas de juro permaneçam baixas para apoiar o crescimento económico.

