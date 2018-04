A ministra do Interior britânica, Amber Rudd, demitiu-se este domingo.Ainda não foi dada nenhuma justificação Rudd deixar o cargo. Contudo, a sua demissão acontece após estar envolvida no escândalo de Windrush, referente a imigrantes caribenhos que - apesar de serem considerados ilegais - continuam a residir no Reino Unido há vários anos.A primeira-ministra, Theresa May, já aceitou o pedido da mesma.