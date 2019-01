Denunciou que superior se masturbava à sua frente e foi expulsa do Exército

Espanhola denunciou que o seu superior se masturbava à sua frente cerca de 15 vezes por mês. Também lhe propunha que tivessem relações sexuais, o que ela sempre recusou. Foi declarada incapaz de exercer funções por ter stress pós-traumático.

Uma soldado que denunciou o superior por assédio sexual na Escola de Paraquedismo de Alcantarilla, em Murcia, Espanha, foi expulsa do Exército. O Ministério da Defesa de Espanha confirmou a sua baixa como soldado após receber um documento definitivo da assessoria jurídica que assim o recomendava, noticia esta quinta-feira o El Mundo.

Há dois anos que a vítima de assédio esperava pelo julgamento do seu superior que, de acordo com as denúncias, se masturbava à sua frente cerca de 15 vezes por mês. Isto ocorria de todas as vezes que ficavam sozinhos, altura em que o homem lhe propunha que tivessem relações sexuais – o que ela sempre recusou.

Vários médicos que acompanharam esta mulher garantem que sofre de um "transtorno de stress pós-traumático". No entanto, os documentos oficiais não relacionam diretamente o assédio que sofreu com os problemas psicológicos. Por esse motivo, o Ministério da Defesa considerou que não poderia desempenhar as suas funções e foi-lhe declarada incapacidade permanente.

"É completamente indignante que um militar processado por um alegado delito de assédio sexual contra uma subordinada seja promovido a tenente (…) enquanto a alegada vítima é estigmatizada e expulsa pelo Ministério da Defesa, sem direito a retribuição ou pensão e sem seguro médico, por ter desenvolvido uma sequela psicológica como consequência do alegado assédio", disse ao jornal o advogado da vítima, Antonio Suárez-Valdés.

A defesa da mulher recorreu da decisão.