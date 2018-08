Depois de banir George Orwell, a letra "N", a imagem de Winnie The Pooh, a China proibiu a exibição do filme "Winnie The Pooh", o live-action do livro infantil de A. A. Milne que conta a história da reunião entre Christopher Robin e Winnie.

O governo do país não explicou por que motivos tomou a decisão de banir o filme da Disney das salas chinesas, mas é possível que esteja relacionado com a apropriação da figura do urso como símbolo de descontentamento político por cidadãos do país asiático e depois de Xi Jinping, líder da nação, ter sido diversas comparado com a personagem.

As comparações começaram em 2013 quando alguns internautas publicaram uma junção de imagens que mostravam o presidente da China com o então líder norte-americano Barack Obama e outra onde aparecia o urso dos contos infantis a andar ao lado do Tigre, outra personagem da obra.





Well, at least we can look look forward to many more years of subversive Winnie the Pooh memes. Here's a retrospective from 2013 to this week: pic.twitter.com/pqgW02gTqe — Megha Rajagopalan (@meghara) 26 de fevereiro de 2018





Os chamados memes começaram a ganhar popularidade, o que levou o governo do país a bloquear imagens, GIFs e menções do urso nas redes sociais da China, já por isso algo censuradas. Em 2014, uma imagem caricaturada que mostrava Winnie The Pooh num carro de brinquedo ao lado do presidente chinês tornou-se a fotografia mais "censurada da China", segundo uma análise política da companhia Global Risk Insights na altura.

A censura não terminou por aqui: a China bloqueou em Junho o site do comediante britânico John Oliver depois de este dedicar um segmento do seu programa nos EUA - Last Week Tonight – onde criticou Xi e a China, e fez várias piadas com o facto de o presidente chinês ser sensível a comparações com a personagem infantil. "Aparentemente, Xi Jinping é muito sensível a falarem sobre a sua suposta semelhança com Winnie The Pooh", considerou na altura o comediante. "E nem estou convencido que haja uma parecença assim tão forte, sinceramente. O facto de ele estar chateado com o caso só faz com as pessoas nunca parem de falar nisso", referiu.





A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 de julho de 2017





Segundo o The Hollywood Reporter, a China tem uma quota anual para filmes estrangeiros (34 no total), o que pode explicar por que razão o país não irá permitir a sua exibição. "Uma Viagem no Tempo" da mesma companhia cinematográfica foi rejeitado também pelo governo chinês.