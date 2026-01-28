Médio Oriente: Associação critica 11º adiamento de autorização para acesso de jornalistas a Gaza

O Supremo Tribunal Federal anunciou na segunda-feira que a sua decisão aguardará uma atualização do Estado sobre "informações militares classificadas".

A Associação de Imprensa Estrangeira em Israel manifestou esta quarta-feira "profunda deceção" por o Supremo Tribunal ter adiado novamente a decisão sobre o acesso independente de jornalistas a Gaza, bloqueado desde o início da guerra, em outubro de 2023.



AP Photo/Abdel Kareem Hana

"A Associação de Imprensa Estrangeira (AIE) está profundamente desiludida com o facto de o Supremo Tribunal de Israel ter adiado mais uma vez a decisão sobre a nossa petição para acesso livre e independente da imprensa a Gaza", refere em comunicado a associação que representa a imprensa internacional em Israel e nos territórios palestinianos.

A AIE admitiu recear que o tribunal esteja a ser "influenciado por argumentos classificados como de segurança do Estado", que, segundo a associação, foram apresentados à porta fechada e sem a presença dos seus advogados numa audiência realizada na segunda-feira no Supremo Tribunal.

"Este processo secreto não nos dá a oportunidade de refutar estes argumentos e abre caminho para o encerramento arbitrário e indefinido de Gaza aos jornalistas estrangeiros", denuncia a organização.

A AIE sublinha que as razões de segurança apresentadas pelo Governo israelita "não justificam a proibição total de acesso independente de jornalistas estrangeiros" à Faixa de Gaza, apesar de trabalhadores humanitários e outros continuarem a ter permissão para entrar.

"O direito do público à informação não deve ser relegado como uma preocupação secundária", defende.

Por isso, na sua declaração, a organização insta o tribunal a reconsiderar a sua decisão e destaca "a urgência do livre acesso, num momento de enormes mudanças e implicações significativas para as centenas de milhões de leitores, telespetadores e ouvintes servidos pelos jornalistas da AIE".

O Supremo Tribunal Federal anunciou na segunda-feira, em comunicado, que a sua decisão aguardará uma atualização do Estado sobre "informações militares classificadas".

O Ministério Público deverá apresentar informação atualizada até 01 de abril, especificou o Supremo Tribunal, naquele que foi o 11º adiamento da decisão desde que a AIE solicitou o acesso dos jornalistas.

Nos mais de dois anos que decorreram desde o início da ofensiva, Israel apenas permitiu entradas ocasionais em Gaza de jornalistas israelitas e estrangeiros integrados no exército, em zonas pré-selecionadas onde não existem civis de Gaza.

As informações sobre o que lá se passa têm ficado, portanto, a cargo dos jornalistas palestinianos.

De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), cerca de 220 jornalistas foram mortos em Gaza desde o início da guerra.