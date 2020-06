A Itália confirmou esta segunda-feira menos de 200 novos casos de Covid-19, algo que não acontecia desde o mês de fevereiro, e médicos italianos sugerem que o coronavírus está a desaparecer no país, sugerindo que o vírus está a perder a sua potência.

"Na realidade, o vírus clinicamente já não existe em Itália", defendeu Alberto Zangrillo, dirigente do Hospital San Raffaele, em Milão, na região da Lombardia, a mais afetada em Itália pela Covid-19, em entrevista a um canal televisivo italiano, citado pela Reuters.

"As zaragatoas testadas nos últimos 10 dias mostraram uma quantidade viral em quantidades infinitesimais comparadas com as administradas há um ou dois meses", afirmou, pedindo ao primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que continue a levantar restrições e medidas de isolamento.

"Temos de voltar à vida normal. Alguém tem de assumir responsabilidade por aterrorizar o país", disse, avisando que os alertas de uma possível segunda vaga do vírus estão a criar um medo desnecessário em Itália.

Outro médico, Matteo Bassetti, concordou com Zangrillo e referiu que a Covid-19 não é tão letal como já foi. "A força que o vírus tinha há dois meses não é a mesma de agora", disse o responsável do Hospital de San Martino, em Génova, a uma agência noticiosa italiana, referindo que a doença que afeta agora Itália é "diferente".

O número de vítimas mortais em Itália causadas pelo novo coronavírus é dos maiores em todo o mundo, com mais de 33 mil óbitos registados. O número real pode ser bem maior, com algumas mortes a não terem sido registadas como tendo a Covid-19 como causa, mas o número de casos tem vindo a baixar nos últimos dois meses.

Itália registou, esta segunda-feira, apenas 177 novos casos - algo que não acontecia desde o fim do mês de fevereiro. No final do mês de março, este número chegou a ser superior a seis mil novos casos por dia.

À Reuters, a ministra da Saúde italiana, Sandra Zampa, indicou que não existem provas suficientes para afirmar que o vírus está "menos potente" e recomendou a italianos que não deixem de adotar medidas de distanciamento social para impedir a propagação do vírus.

"Estamos à espera de provas científicas que corroborem a tese de que o vírus desapareceu. Peço que não confundem os italianos. Em vez disso, peço que mantenham um cuidado máximo, evitando ajuntamentos, lavando frequentemente as mãos e usando máscaras", afirmou num comunicado.

Itália tem vindo a adotar medidas de desconfinamento nas últimas semanas, com a indústria hoteleira e de restauração a ter reaberto serviços no últimos mês. Nas últimas semanas foi a vez de serviços como ginásios ou piscinas.

As viagens de comboio e avião dentro e fora de Itália deverão voltar esta semana, assim como cinemas e teatros italianos deverão reabrir no final deste mês.