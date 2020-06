Em processo de desconfinamento, um dos países europeus mais afetados pela pandemia de Covid-19 está a ver nascer um movimento de contestação ao governo que garante que "o vírus não existe" e quer Conte fora da fotografia. Conhecidos como "coletes laranja", não são ainda muitos mas têm na linha da frente o ex-membro da polícia militar italiana (os Carabinieri) Antonio Pappalardo.Esta terça-feira, vestidos com coletes laranja – inspirados nos coletes amarelos franceses –, o grupo juntou-se na Piazza del Popolo, em Roma , aos três líderes da direita italiana para assinalar o Dia da República.No último fim de semana, muitos dos elementos deste movimento, que proclama que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, tem de cair, encheram os centros de várias cidades italianas e , sem máscaras ou distância de segurança, gritaram"liberdade" e afirmaram que "o vírus é o maior engano organizado na História das finanças mundiais".Pappalardo, de 73 anos, defende ainda que as máscaras são prejudiciais e é contra as vacinas. O objetivo final do movimento, garante, é a saída de Itália da União Europeia.