Itália regista mais 55 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Itália registou, nas últimas 24 horas, mais 55 mortes por Covid-19 no país, um número inferior às 60 vítimas mortais registadas no dia anterior. De acordo com a Proteção Civil do país, o total de óbitos é agora de 33.530.

Ao mesmo tempo, Itália confirmou esta terça-feira mais 318 casos do novo coronavírus no país, uma subida em relação aos 178 novos infetados registados esta segunda-feira. O número total de casos no novo coronavírus em Itália é agora de 233.515, o que torna o país no sexto com mais casos, atrás apenas de EUA, Brasil, Rússia, Espanha e Reino Unido.

No entanto, do total de casos, mais de 160 mil já foram dados como recuperados, o que quer dizer que existem menos de 40 mil casos ativos de Covid-19 no país.

Dos 318 novos casos confirmados esta terça-feira, 187 foram registados na região do nordeste de Lombardia, a mais afetada pela Covid-19 em Itália.

O número de internados em cuidados intensivos também baixou esta terça-feira para as 408, em relação às 424 indicadas no dia anterior. Quase 2,5 milhões de pessoas já foram testadas ao vírus até esta terça-feira.