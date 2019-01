Mudanças na administração das prisões podem estar na origem dos ataques, atribuídos a três cartéis, em todo o estado. Autoridades já mudaram 21 criminosos para penitenciárias federais.

No espaço de uma semana, o caos e a violência espalharam-se pelo estado do Ceará, no Brasil, com mais de 180 ataques a transportes e edifícios públicos. As autoridades já detiveram 215 pessoas, segundo a imprensa brasileira, e 21 líderes de organizações criminosas que estavam em prisões estaduais foram transferidos para penitenciárias federais.

Esta última medida é uma tentativa de combater aquilo que as autoridades julgam estar na origem destes ataques concertados por três cartéis rivais: está a ser investigado se os ataques são uma represália dos gangues contra as medidas anunciadas pelo governador, Camilo Santana, para reformar a administração das prisões estaduais. A medida mais polémica, além da proibição da entrada de telemóveis nas penitenciárias, segundo a imprensa brasileira, é o fim da separação dos presos dentro dos presídios consoante a fação criminosa a que pertencem. Em várias das cidades deste estado, apareceram graffitis a exigir a saída do secretário da Seguranla Penitênciária, Mauro Albuquerque.

Autocarros, táxis, carrinhas dos correios e carros particulares têm sido atacados, tal como edifícios governamentais e bancos – neste último caso, recorrendo a cocktails molotov. Domingo, foi atacada uma central telefónica e 12 cidades ficaram sem serviço móvel. Além disso, também uma ponte sofreu danos. Grande parte dos ataques aconteceu na região metropolitana da capital estadual, Fortaleza, onde vivem 4 milhões de pessoas.

O governo central do Brasil, através do ministro da Justiça, Sérgio Moura, autorizou o envio de 500 agente da Força Nacional de Segurança que vão permanecer no estado por, pelo menos, 30 dias.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português já aconselhou a "máxima prudência" aos cidadãos nacionais que se desloquem a esta região. O Ceará foi o terceiro estado brasileiro que registou mais mortes violentas em 2017, com uma taxa de 59,1 mortes por cada 100 mil habitantes.