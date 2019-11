Devin viu a mãe, Dawna Ray Langford, e dois irmãos serem mortos na emboscada que vitimou nove pessoas de uma comunidade mórmon junto à fronteira entre os EUA e o México. Apesar de assistir à cena, o rapaz de 13 anos escondeu seis irmãos entre os arbustos e caminhou durante seis horas para pedir ajuda.





Quem são as vítimas do massacre que matou nove mulheres e crianças mórmon Nove membros de uma comunidade Mórmon do norte do México morreram esta segunda-feira, vítimas de uma emboscada por parte de um cartel. Faziam parte de uma comunidade Mórmon conhecida como Colónia LeBaron, fundada na primeira metade do século XX. O grupo de três mães e os seus 14 filhos tinham saído de carro de Bavispe, em direção a La Mora.





Os tios levaram armas e puseram-se a caminho para encontrar as crianças escondidas. Cinco das seis crianças que Devin escondeu foram levadas para o hospital. McKenzie, de nove anos, esteve desaparecida durante duas horas. Também tinha deixado os irmãos para tentar encontrar ajuda.

McKenzie

Christina Marie Langford Johnson, outra vítima mortal, conseguiu salvar a sua bebé antes de morrer. Escondeu Faith, de sete meses, colocando a cadeirinha no chão. A menina não sofreu ferimentos.

Faith e a mãe, Christine

Um suspeito do massacre de nove familiares de uma comunidade mórmon no México foi detido, revelaram as autoridades mexicanas.

Segundo a CNN, o suspeito estava a manter duas pessoas reféns, no estado de Sonora. Tinha várias armas, algumas de elevado calibre, e muitas munições. A detenção ocorre depois do homicídio de nove pessoas perto da fronteira entre o México e os Estados Unidos, que pertenciam a uma fação fundamentalista dos Mórmon.

O procurador-geral do estado mexicano de Chihuahua, Cesar Peniche Espejel, acredita que o cartel recém-formado Los Jaguares está por detrás do massacre. As autoridades norte-americanas estão a investigar um rival deste cartel, o La Linea.

Todas as vítimas tinham nacionalidade mexicana e norte-americana. Sobreviveram oito crianças.

Uma parente das vítimas afirmou que a família tinha sido ameaçada por cartéis sobre onde podia viajar. Um antigo ministro mexicano, Jorge Castañeda, afirmou que a família "enfrentou cartéis de droga e tinha certas fricções ou com os cartéis, ou com comunidades vizinhas sobre direitos à água". A primeira mulher a ser morta no massacre seria uma das faces dessa contestação.